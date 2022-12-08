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تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه تحدى الموت الذى انتشر عبر التيك توك اثيرت حالة من الجدل والفزع بين كثير من أولياء الأمور ورواد السوشيال ميديا بعد تداول أكثر من فيديو لترند وتحد جديد من تحديات الموت الذى انتشر في المدارس وهو “ ارمي صاحبك في الهوا عشان تشوف قوة تحمله”.
وقد انتشر على فيس بوك فيديو يرصد تفاصيل التحدي اذ يقوم فيه مجموعة من الطلاب يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 طلاب برفع صديق لهم لأعلى ثم يتركوه يسقط على الارض
وقد تسبب هذا التحدى فى تعرض أحد طلاب احدى المدارس الدولية بالعبور ، بإصابات بالغة في النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري أدت إلى اشتباه في إصابته بالشلل، مما أصاب الاهالى ورواد السوشيال ميديا بالفزع.
ومن جانبه حذر الدكتور يوسف سعد إستشارى أمراض الأطفال أن الترند قد يمثل خطورة كبيرة على الطفل أبرزها إمكانية تعرضه لمشاكل في العمود الفقرى قد يصل الأمر إلي إصابة الطفل بمقدمات الأرتجاج ونزيف بالمخ وقطع بالنخاع الشوكي وقد يؤدى ايضا الى الوفاة وهو ما حدث بالفعل، فقد حذرت الكثير من المدارس من الترند وجاءت الآخرى لتتمنى الشفاء لأحدى الطلاب بمدرستها .
وقد اشارت اماني ابراهيم مؤسس اتحاد المدارس التجريبية الى ان هناك اهالى يتعبون على تربيه ابنائهم ويعانون في المراقبة والمتابعة، لكن المشكلة في الاصدقاء فبعض الاصدقاء شياطين تحت مسمى صديق يحبون الأذيه لأصدقائهم

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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