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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم الموهبة إندريك

إندريك
إندريك

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق لضم اللاعب الناشئ إندريك مهاجم فريق بالميراس البرازيلي.

ويُعد إندريك البالغ من العمر 16 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.

وبحسب شبكة “ESPN” فأن نادي ريال مدريد اتفق مع بالميراس على التعاقد مع إندريك.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد أنهى الصفقة مع بالميراس بعد التوصل لاتفاق لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 12 مليون يورو كضرائب.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد يرغب في توقيع العقود الخاصة بإندريك في شهر ديسمبر الجاري، على أن ينضم اللاعب للفريق في صيف عام 2024.

وحظى إندريك باهتمام عدد من كبار الفرق الأوروبية على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، لكنه قرر الانضمام لـ ريال مدريد.

إندريك ريال مدريد بالميراس برشلونة باريس سان جيرمان

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