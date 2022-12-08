حماقي يحيي حفل رأس السنة في الأردن

استقر المطرب محمد حماقي، على إحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة مع جمهوره الأردني، حيث اتفق مؤخرا على إحياء حفل يوم 31 من الشهر الحالي داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

ومن المفترض أن يسافر حماقي إلي الأردن قبل موعد الحفل بـ 24 ساعة بصحبة فرقته الموسيقية ومدير أعماله حمدي بدر.

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ساهر له الليلة الخميس، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ووصل محمد حماقي، صباح أمس الأربعاء إلى السعودية، استعدادا لحفله الغنائي الليلة في موسم الرياض.

محمد حماقي يطرح قلبي حبك جدا



في شهر أغسطس 2022، طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة «قلبي حبك جدا» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها، وتشويق جمهوره إليها.

أغنية قلبي حبك جدا لـ محمد حماقي، من كلمات: أمير طعيمة، الحان: عمرو مصطفى، توزيع وميكس: أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: Mike Bozzi، فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم، تصوير البوستر: عماد قاسم، تصميم الفيديو: عمر عز، جيتار: مصطفى اصلان، باص جيتار: بباوى

أحدث أعمال محمد حماقي



كما طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ادرينالين” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لمست ايدي عملت كونتاكت .. الكهربا مسكت في الشرايين زودت الأدرينالين .. قلبي وعيني مش قادرين .. مشت قلبي على الخط .. ماراحش شمال وماشافش يمين".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من ٥ مليون مشاهدة فى غضون ١٠ أيام منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا على موقع “يوتيوب”، حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها، كما تصدرت التريند رقم 7.