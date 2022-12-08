خبر سار للجماهير البيضاء .. الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، انتظام التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الجزيري في الفقرة التأهيلية بصحبة مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام طلائع الجيش في مسابقة الدوري، بجانب أداء الجزيرى بعض التدريبات الأخرى بشكل منفرد وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

مشاركة رباعى الشباب فى تدريبات الزمالك

كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظام رباعي فريق الشباب مواليد 2001 حسام أشرف و محمد حسام "بيسو" ومحمد خضري وحاتم سكر .

جاء ذلك عقب مشاركتهم بالأمس مع فريق 2001 أمام الإسماعيلي في الجولة السادسة ضمن مؤجلات بطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية واستشفائية بشكل منفرد، ولم يشاركوا في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منعا لتعرضهم للاجهاد.

فيريرا يشيد بالتزام لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ووجه فيريرا المدير الفني للزمالك عدة رسائل مهمة للاعبين في حضور جميع أفراد الجهاز المعاون وبدأ بتوجيه التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال لقاء الأمس أمام الطلائع والذي تكلل في الفوز برباعية نظيفة.

و أشاد فيريرا المدير الفني للزمالك بالتزام جميع اللاعبين بالأمور الفنية والخططية داخل الملعب وتنفيذها بكل دقة .

وطالب البرتغالي من الجميع مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة المهمة في مشوار الأبيض.

تدريبات خاصة لأساسى الزمالك

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش بالأمس.

واقتصر البرنامج التدريبي الخاص بهذه المجموعة على خوض تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق ، بجانب بعض التدريبات الاستشفائية لعلاج الإرهاق.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على القاء محاضرة فنية سريعة على هذه المجموعة داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، و شرح لهم بعض المواقف والملاحظات الفنية التي حدثت في مباراة الأمس أمام طلائع الجيش.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.