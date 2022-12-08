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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للإطاحة بالحكومة وتحطيمها.. المخابرات الألمانية تعلن إنقاذ البلاد من مخطط خطير

المانيا
المانيا

قالت المخابرات الألمانية، اليوم الخميس، إنها وجهت ضربة قوية لحركة ‏‏"الرايخ" اليمينية المتطرفة، مشيرة إلي أنها تمكنت من حماية البلاد من مخططات خطيرة كانت تستهدف البلاد.

وتواصل الشرطة الألمانية، بحثها عن المزيد من الأشخاص المرتبطين بحركة ‏‏"الرايخ" اليمينية المتطرفة، بعد محاولة ‏للإطاحة بالحكومة.‏

وحسب قناة "دويتشه فيلة" الألمانية، قال رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، هولجر مونش، إنه تم العثور على شخصين آخرين متصلين بالمؤامرة المناهضة للحكومة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشتبه بهم إلى 54، ومن الممكن أن يستمر عدد المشتبه بهم في الازدياد.

وأشار إلى أنه تم التعرف على أشخاص آخرين، وأن الشرطة تعمل على تحديد وضعهم فيما يتعلق بالشبكة. 

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وقال مونش: "لا يمكنك القول إنها مجموعة مؤلفة من رقمين أو ربما ثلاثة أرقام صغيرة من الناس كانت في وضع يمكنها من وضع نظام الدولة الألماني موضع شك، ناهيك عن تحطيمه".

وأضاف: "لدينا مزيج خطير من الناس هنا بعد إدانات غير عقلانية، وبعضهم لديه الكثير من المال بينما البعض الآخر في حوزته أسلحة، ومع خطة يريدون تنفيذها، ما يجعل الأمر خطيرا، ولهذا السبب تدخلنا الآن ووضعنا علامة قف بشكل واضح".

المانيا المخابرات الألمانية الرايخ الشرطة الجنائية الألمانية

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