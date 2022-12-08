15 دقيقة.. التعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي في الدوري

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي المقامة حاليا علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز .

وانحصر اللعب في نصف الملعب بين الفريقين في ظل التحفظ خوفا من استلام هدف مبكر يربك حسابات المدربين .

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ويلعب الإسماعيلى بتشكيل :



حراسة المرمى: محمد كوكو



الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي



الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - عمر الوحش



الهجوم: محمد الشامي - باسم مرسي - عبد الرحمن مجدي