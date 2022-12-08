عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل أبو علي: نتوقع تحقيق أكثر من مليون سائح هذا العام

كامل أبوعلي
كامل أبوعلي

قال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر و الباتروس، ان تتويجي بجائزة أفاسو الذهبية للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ، أسعدني كثيرا.

وأوضح أبو علي، على هامش حفل تتويجه بجائزة AFASU الذهبية اليوم المنعقد بفندق وايت بيتش الغردقة، أن زملاءه من فريق العمل هم من يستحقونها.

ووجه رسالة للشباب قائلا: مفيش حاجة مستحيلة. مشيرا إلى قصة حياته التي بدأها من الصفر ودون لغة مرورا بتخرجه من تجارة عين شمس ليبدأ قصة نجاح في عالم السياحة.

وأضاف أنه يستهدف أكثر من مليون سائح بنهاية العام الجاري 2022، قائلا "مفيش مستحيل، وأهم عنصر هو العنصر البشري ونحن 11 ألف موظف بنحب بعض كأسرة صغيرة.

كامل أبو علي السياحة الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

مستشار وزير التموين : توقعات بهدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

أول تعليق من شولتس على محاولة الإطاحة بحكومة ألمانيا

على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية.. نشاط الرئيس السيسي بالسعودية اليوم

رئيس اتحاد طلاب حلوان: خدمة زملائي هي هدفي الأول

البرهان : الرئيس الصيني وعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان

مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

بسنت شوقي بإطلالة الزيبرا والريش بالرياض

هاني الناظر ينصح بإتباع هذه العادة يوميا للحماية من أمراض خطيرة

أنيقة جدا.. أيتن عامر بإطلالة شيك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

احذروا انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. إزاي نعرف الفرق؟!.. فيديو

مهلة جديدة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية | اعرف التفاصيل.. فيديو

مفيش أزمة.. الحكومة تطمئن المواطنين على مخزون البن والشاي.. فيديو

كواليس اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ