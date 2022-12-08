كامل أبو علي: نتوقع تحقيق أكثر من مليون سائح هذا العام

قال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر و الباتروس، ان تتويجي بجائزة أفاسو الذهبية للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ، أسعدني كثيرا.

وأوضح أبو علي، على هامش حفل تتويجه بجائزة AFASU الذهبية اليوم المنعقد بفندق وايت بيتش الغردقة، أن زملاءه من فريق العمل هم من يستحقونها.

ووجه رسالة للشباب قائلا: مفيش حاجة مستحيلة. مشيرا إلى قصة حياته التي بدأها من الصفر ودون لغة مرورا بتخرجه من تجارة عين شمس ليبدأ قصة نجاح في عالم السياحة.

وأضاف أنه يستهدف أكثر من مليون سائح بنهاية العام الجاري 2022، قائلا "مفيش مستحيل، وأهم عنصر هو العنصر البشري ونحن 11 ألف موظف بنحب بعض كأسرة صغيرة.