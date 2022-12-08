البرهان : الرئيس الصيني وعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أن الرئيس الصيني شي جين بينج وعد ببحث قضية ديون الصين على السودان، وذلك علي هامش انعقاد القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض غدًا الجمعة.

ووصل مساء أمس الأربعاء الرئيس الصيني شي جين بينج إلي الرياض للمشاركة في ثلاث قمم؛ الأولي قمة سعودية-صينية، والثانية قمة عربية-صينية، والثالثة قمة خليجية-صينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".