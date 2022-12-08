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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يحول مقر تويتر لـ فندق وغرف نوم كاملة.. فيديو وصور

مقر تويتر
مقر تويتر

قام الملياردير  إيلون ماسك  بتحويل مكاتب  تويتر   Twitter  إلى أماكن نوم للموظفين الذين يقضون وقتًا إضافيًا وهي الخطوة التي أثارت استياء  مدينة سان فرانسيسكو حيث يقبع المقر الرسمي للشركة.

 

مقر تويتر

وفقا لتقرير موقع TMZ رد الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" على التقارير المنتشرة التي تؤكد تحويل المبنى إلى حجرات للنوم، بأن قسم التفتيش على المباني في سان فرانسيسكو سيبدأ تحقيقًا في الادعاءات بأن أجزاء من المقر الرئيسي للشركة قد تم تعديلها لتشمل غرف نوم مؤقتة.

وكانت مجلة فوربس Forbes الأمريكية أول من نشرت هذه المزاعم وأنه تم إعداد مراتب نوم في بعض غرف ومكاتب تويتر، مع تعديلات معيشية أخرى، أشارت التقارير أيضًا إلى أن بعض الموظفين كانوا يقضون الليل في مقر الشركة بسبب طبيعة عملهم الشاقة وساعات العمل المكثفة الطويلة في ظل نظام ماسك الجديد.

 

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بينما نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقر الشركة بعد التعديل التي شملت غرف نوم كاملة وكأنها موتيل وليست شركة، وكل غرفة مكتوب عليها اسم خاص بها مثل Dollarbird و Goldeneye، وبحسب مزاعم الجريدة الموظفين أنفسهم هم من قاموا بتسريب صور المقر بعد التعديل.

 

مقر تويتر

قال أحد العاملين السابقين في تويتر لشبكة NBC إنه نظرًا لأن المبنى يقع في منطقة تجارية مخصصة للمال والأعمال، فلا يُسمح بوجود غرف نوم.

إيلون ماسك فندق غرف نوم تويتر Twitter سان فرانسيسكو

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