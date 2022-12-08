سوسن بدر: تربيت على حب رائحة خشبة المسرح.. فيديو

حلت النجمة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وتحدثت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن علاقتها بالمسرح، كاشفه أنها كانت تذهب المسرح، كثيرا، مع والدتها الفنانة آمال سالم، موضحه أن والدتها لم تكن نجمة كبيرة أو تحصل على أدوار بطولة، إلا أنه لا يوجد أحد، حاليًا، يمكنه تقديم دورها بالمسرحية مثلها.

وأضافت أنها تربت على حب رائحة خشبة المسرح وستائره، مشيرة إلى أن دور والدتها "الخالة آمونة" في مسرحية "ريا وسكينة"، هو الأقرب لشخصيتها.



وتحكي النجمة الكبيرة سوسن بدر، خلال الحلقة، تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح.

كما تتحدث النجمة الكبيرة سوسن بدر عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم وكيف لعبت دورا كبيرا فى تشكيل شخصيتها الفنية.