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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تطور جهاز رادار جديد في مركباتها الكهربائية| صور

تسلا تطور جهاز رادار
تسلا تطور جهاز رادار جديد في مركباتها الكهربائية

نبهت تسلا لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) بأنها ستقدم رادارًا جديدًا في أوائل العام المقبل، وقد يكون هذا مصدر للقلق فيما يتعلق بمجموعة أجهزة تسلا للقيادة الذاتية الكاملة، والتي قد تحتاج التحديث في المستقبل، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن موقع Electrek الأمريكي المتخصص في وسائل النقل الكهربائية.

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تسلا تطور جهاز رادار جديد في مركباتها الكهربائية

قامت تسلا بإزالة الرادار من جميع مركباتها لصالح جهاز جديد قائم على الكاميرا للرؤية فقط، بينما افترض بعض المتشككين أن عدم وجود رادار من شأنه أن يجعل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في تسلا تتعثر.

 

فقدت تسلا توصيتها من العديد من منظمات السلامة عند إزالة الرادار، وتم منح التوصيات بعد نجاح الاختبار، كما بدأت تسلا في إزالة المستشعرات فوق الصوتية من سياراتها أيضًا.

 

قالت شركة تسلا المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية إن سياراته كانت تخرج من خط التجميع مع جميع الأجهزة اللازمة لنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، ومع ذلك فقد ثبت خطأ ذلك ، لأن بعض السيارات كانت بحاجة إلى ترقية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. 

تسلا تطور جهاز رادار جديد في مركباتها الكهربائية

تعمل تسلا على تحسين نظام الأمان بشكل أساسي من خلال تحديثات البرامج المجانية لاسلكياً، حيث تحتاج المزيد من السيارات إلى تحديثات لأجهزة القيادة الذاتية بالسيارة.

 

منذ حوالي ستة أشهر مضت، قدمت تسلا ملفًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بشأن رادار جديد قد تستخدمه في مركباتها، منحتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) السرية، لذلك لا يمكن الكشف عن المعلومات حول خطط الشركة مستقبلاً.

تسلا تطور جهاز رادار جديد في مركباتها الكهربائية

في رسالة أحدث إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية بتاريخ 18 نوفمبر 2022 ، طلبت تسلا تمديدًا رسميًا للاتفاقية الأصلية، والتي كانت ستنتهي 7 ديسمبر 2022.

 

تشير الرسالة إلى أنه للحد من أي "إفشاء غير ضروري وضرر تنافسي" قبل إطلاق المنتج الجديد، فإنها ترغب في أن تظل المعلومات سرية لمدة 60 يومًا إضافية، وتقول الرسالة إن تسلا ستقوم بتسويق المنتج في منتصف يناير 2023.

 

تخطط تسلا لتقديم نسخة جديدة من موديل 3 ، بالإضافة إلى Cybertruck المرغوبة في السوق العام المقبل، كما تقوم أيضًا بتحديث الأجهزة والبرامج باستمرار على مركباتها، ومن المفترض أن يبدأ نظام "Hardware 4" للشركة في Cybertruck في عام 2023.

 

 

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