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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا: أقدم عملا كوميديا في رمضان المقبل ورفضت أفلاما عالمية

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا تفاصيل مسلسلها الجديد لموسم رمضان المقبل، في تصريحات خاصة لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي عبر محطة راديو نجوم إف إم. 

وقالت يسرا، إنها ستقدم مسلسل من 30 حلقة في رمضان المقبل، وكان من المفترض أن يخرجه المخرج عمرو عرفة لكنه اعتذر لانشغاله ويتولى الإخراج المخرج الشاب عمرو صلاح، وهو عمل يدور في أجواء اجتماعية لايت كوميدي.

وأوضحت يسرا سبب اختيارها لعمل كوميدي قائلة:"لأننا حوالينا حرب وكورونا ونكد في نكد فنضحك بقى شوية"، وعبرت عن أمنيتها لتقديم أعمال من العصر المصري القديم.

وقالت يسرا:" تاريخنا الفرعوني فيه حاجات حلوة أوي قصص وبطولات وانتقام، إحنا ليه ما بنعرفش نعمل ده حلو، وليه ما بنعرفش ناخد من ده".

وعبرت يسرا عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجائزة «اليسر الفخرية الذهبية»، وبتواجدها مع نجوم عالميين مثل شاروخان وشارون ستون.

وقالت يسرا إنها كانت محظوظة بمعرفة عدد كبير من رموز الفن المصري القديم ووقفت مع بعضهم أمام الكامير، موضحة: «كنت محظوظة إني عرفت ألتقي عظماء زي سعاد حسني وفاتن حمامة وعمر الشريف ونادية لطفي وشادية وفريد شوقي مجرد إني وقفت قدامهم بس».

وكشفت يسرا أنها رفضت المشاركة سابقًا في أعمال عالمية، مؤكدة على أنها انطلقت للعالمية من أعمالها المصرية، موضحة: «اتعرض عليا في الثمانينيات مبلغ مخيف للعمل في السينما العالمية من خلال فيلمين في أمريكا، والاتنين ما عجبونيش، وكمان فيلم فرنساوي برده ما عجبنيش". 

واستطردت يسرا:" النهارده لما بشوف تاريخي الفني أنا ست عالمية والعالم بيعرفني من خلال شغلي في بلدي وبيتي ومكاني، ويوسف شاهين كان أول من عرفني بالعالم الخارجي، وأنا محظوظة بالناس اللي اشتغلت معاهم من عادل إمام ويوسف شاهين".

كما تحدثت عن أحدث تعاوناتها مع نيللي كريم والمرتقب عرضه قريبًا، وهو مسلسل «روز وليلى» من تأليف السيناريست البريطانى كريس كول، تمصير المؤلف محمود يوسف، ومن إخراج البريطانى أدريان شيرجولد، وقالت «أنا ونيللي في سرايا عابدين شغلنا كان قليل مع بعض، في روز وليلى مع بعض في معظم المشاهد، والعمل فيه فريق أمريكاني ولبناني ومن مصر خلطة فنية غير عادية».

يسرا البحر الأحمر عمر الشريف عمرو عرفة نادية لطفى

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