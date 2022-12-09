ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مشاركة العديد من نجوم الوطن العربي ومصر والعالم، أبرزهم ليلى علوي ودينا الشربيني وياسمين صبري وسيرين عبد النور وغيرهم.

وحضر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر ظهور العديد من النجوم المصريين منهم شريف منير ويسرا ، إلى جانب نجوم عالميين منهم ريتيك روشان، جاكي شان، نعومي كامبل.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورتة الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدّة، اليوم، عن قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وفي وقت سابق من هذا المساء تم اختتام فعاليات المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي طريق الوادي من بطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

تقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وتمّ تسليم هذه الجوائز خلال حفل أقيم هذا المساء، واستضافته الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد ومقدم البودكاست الشهير محمد إسلام، بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

وتسلّط النسخة الثانية من جوائز اليُسر الضوء على إنتاجات الأفلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يُمكّن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من التعريف بالمواهب الهائلة في أنحاء المنطقة وخارجها، ويتيح الوصول إليها. وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.