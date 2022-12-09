عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

يسرا
يسرا

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، مشاركة العديد من نجوم الوطن العربي ومصر والعالم، أبرزهم ليلى علوي ودينا الشربيني وياسمين صبري وسيرين عبد النور وغيرهم. 

وحضر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر ظهور العديد من النجوم المصريين منهم شريف منير ويسرا ، إلى جانب نجوم عالميين منهم ريتيك روشان، جاكي شان، نعومي كامبل. 

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورتة الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدّة، اليوم، عن قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وفي وقت سابق من هذا المساء تم اختتام فعاليات المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي طريق الوادي من بطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

تقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وتمّ تسليم هذه الجوائز خلال حفل أقيم هذا المساء، واستضافته الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد ومقدم البودكاست الشهير محمد إسلام، بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

وتسلّط النسخة الثانية من جوائز اليُسر الضوء على إنتاجات الأفلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يُمكّن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من التعريف بالمواهب الهائلة في أنحاء المنطقة وخارجها، ويتيح الوصول إليها. وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.

البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر السينمائي شريف منير ليلى علوي ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

"شبانة" يكشف سر موافقة الزمالك على رحيل الوردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ