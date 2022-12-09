يعلنها وزير المالية .. بشرى سارة للفئات المستهدفة بالفاتورة الإلكترونية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أوقف القرار الخاص بـالفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية و منهم المحامين و الأطباء و الصيادلة حتى 30 إبريل العام القادم بدل من 15 ديسمبر الحالي .

أضاف أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن وزير المالية اعطي مهلة أخيرة للنقابات المهنية ومختلف الفئات المستهدفة لتوفيق الأوضاع مع تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب و أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كافة التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية ابريل القادم ، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرا، وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرار ها.



وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلي تعظيم جهود التوعية الضريبية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية ولمختلف الفئات المستهدفة خلال هذه المهلة التي تنتهي بنهاية أبريل القادم عبر عدة مسارات بما فيها الندوات وورش العمل ، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة وإجراءات الانضمام إليها .

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة سواء مركز كبار الممولين بمدينة نصر أو قطاع الحصر أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن استعداد المصلحة لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أي فئة أو نقابة مهنية ترغب في تنظيم ندوة خاصة لشرح الآليات الفنية للمنظومة .. يمكنها التواصل على الخط الساخن.