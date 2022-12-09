عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعلنها وزير المالية .. بشرى سارة للفئات المستهدفة بالفاتورة الإلكترونية .. فيديو

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أوقف القرار الخاص بـالفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية و منهم المحامين و الأطباء و الصيادلة حتى 30 إبريل العام القادم بدل من 15 ديسمبر الحالي .

txt

وزير المالية: استجبنا لمطالب مد مهلة الفاتورة الإلكترونية لبعض المهن ..فيديو

txt

تشريعية النواب تخصص اجتماعا لمناقشة أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

أضاف أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن وزير المالية اعطي مهلة أخيرة للنقابات المهنية ومختلف الفئات المستهدفة لتوفيق الأوضاع مع تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب و أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كافة التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية ابريل القادم ، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرا، وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرار ها.


وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلي تعظيم جهود التوعية الضريبية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية ولمختلف الفئات المستهدفة خلال هذه المهلة التي تنتهي بنهاية أبريل القادم عبر عدة مسارات بما فيها الندوات وورش العمل ، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة وإجراءات الانضمام إليها .

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة سواء مركز كبار الممولين بمدينة نصر أو قطاع الحصر أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن استعداد المصلحة لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أي فئة أو نقابة مهنية ترغب في تنظيم ندوة خاصة لشرح الآليات الفنية للمنظومة .. يمكنها التواصل على الخط الساخن.

الفاتورة الالكترونية أحمد موسى وزير المالية أعضاء النقابات الضرائب المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ