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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع مميز .. إعلامي يكشف عن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يتمسك بضم مدافع مميز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير في إصابات أكثر من لاعب في مركز الدفاع.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اشتكى السويسري مارسيل كولر من غياب رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي ثلاثي دفاع الأهلي للإصابة في الفترة الماضية رغم كثرة الارتباطات في محلياً وإفريقياً".

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وتابع:" السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى أبلغ مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب برغبته فى ضم مساك سوبر فى انتقالات الشتاء لأنه يرى صعوبة مشاركة عبد الرحمن رشدان ومحمد مغربى فى الخط الخلفى فى الفترة المقبلة وذلك بسبب احتياج الثنائى لبعض الوقت لاكتساب الخبرات والتخلص من بعض الأزمات الفنية".

الأهلى الخطيب إسلام صادق رامي ربيعه الميركاتو الشتوى الفترة المقبلة

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