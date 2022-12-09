سامسون ونداي مهددان بالرحيل على طريقة زكريا الوردي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن سامسون أكينولا مهاجم فريق الزمالك وزميله إبراهيما نداي مهددان بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير على طريقة زكريا الوردي الذي تم فسخ عقده بالتراضي في الساعات الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"إدارة نادي الزمالك لن تترد في اتخاذ قرار برحيل سامسون أكينولا وإبراهيما نداي ثنائي الفريق في حال عدم تألقهما وتقديم أوراق اعتمادهما مع الفريق حتى يناير القادم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع:"الزمالك قد يلجأ لفسخ عقد سامسون أكينولا وإبراهيما نداي في يناير في حال تألقهما مع الفريق الأبيض ".