عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعارض بشدة أي تدخل في شؤون السعودية أو استهداف أمنها وأراضيها

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز وشي جين بينج

أصدرت كل من السعودية والصين، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا في ختام القمة السعودية الصينية التي عُقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يزور الرياض حاليا.

وعبر الجانب الصيني في البيان، عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الاهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة. ونوه الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين. واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.
 

الصين السعودية الشؤون الداخلية تصرفات القمة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

ترشيحاتنا

ألعاب تهدد حياة الطلاب.. غياب الدور التوعوي للمدرسة والأسرة أحد أسباب هذه المشاهد

إلغاء بطولة سوبر المحترفين لكرة اليد

السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش عام 2023

استقرارا أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 9-12-2022 في البنوك

القوى العاملة في أسبوع.. تحويل 32 مليون جنيه من السعودية لورثة 10 أسر مصرية

البرازيل تسعى لتكريس عقدة كرواتيا ومواصلة الزحف نحو لقب كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان.. إطلالة غادة عبد الرازق تثير الجدل في جدة

أثارت الجدل.. كيف تغير شكل أحلام في آخر ظهور لها؟

بإطلالة مبهجة.. بشرى تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ