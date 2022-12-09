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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة القليوبية تكرم المتميزين رياضيا بمركز شباب المنشية ببنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات الحفل الرياضى لتكريم المتميزين رياضيا من أعضاء مركز شباب المنشية ببنها الحاصلين على البطولات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

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وخلال كلمته أشاد الصبروط بالمستوى المتميز للاعبين مؤكدا أن مراكز الشباب تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات من حيث الأنشطة المتعددة والخدمات التى يتم تقديمها للنشئ والشباب بالإضافة إلى الطفرة الانشائية من ملاعب وحمامات سباحة ومشروعات استثمارية.


وأشار الصبروط الى أن تكريم المتميزين فى الأنشطة ياتى وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لما يمثل من أهمية فى تحفيز اللاعبين على الاستمرار والتدريب لتحقيق الانجازات والبطولات بشكل كبير .


حضر الحفل الدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب المنشية ببنها برئاسة صالح الطوخى رئيس مجلس الإدارة واختتم اللقاء بتكريم اللاعبين الحاصلين على بطولات و مراكز متقدمه على مستوى الجمهورية فى العاب الكونغفو والكاراتيه والسباحة.

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