شاهد.. أحدث ظهور لـ جيهان خليل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة جيهان خليل ، جمهورها بصور لها من داخل الجيم ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على إعجابهم .

يذكر أن كشفت الفنانة جيهان خليل عن موعد عرض فيلم “يوم 13” لعدسة صدى البلد على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .

وقالت جيهان خليل لعدسة صدى البلد :" عرض فيلم يوم 13 فى رأس السنة وبجسد دور مريم شخصية رعب وهتكون مفاجئة الفيلم ".

فيم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، جيهان خليل, أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله