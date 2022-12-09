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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق الأحد.. الشرقية تستعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المحافظة استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وبناء عليه تم تفقد مكتب صحة ثان بالزقازيق، للتأكد من استلام رصيد الطعوم الخاص بالحملة، والإطمئنان على سلامة سلسلة التبريد، وتوزيع خطة العمل على الفرق المشاركة في حضور مراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق.

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واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تعلن جميع المراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمحافظة الشرقية عن جاهزيتها للعمل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والمزمع تنفيذها بعد غد الأحد.

وتستهدف تطعيم أكثر من مليون و٢٧٩ ألف طفل من المصريين والغير مصريين من المقيمين بالبلاد، وذلك للأطفال من عمر الولادة وحتى ٥ سنوات، بالتطعيم أحادي التكافؤ نمط-٢، وسيتم العمل بالحملة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة والمستشفيات، بالإضافة للفرق المتحركة من منزل لمنزل و من شقة إلى شقة، وبالحضانات، والميادين العامة وأماكن التجمعات.

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