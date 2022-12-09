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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان لـ جمهوره عبر إنستجرام: لا أتحمل الحياة بلا أحلام

صدى البلد

نشر الفنان مصطفى شعبان ، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت مصطفى شعبان قائلا “ لا أتحمل الحياه بلا أحلام ”.

 

ويبدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل بابا المجال» والذى يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم منتصف شهر نوفمبر القادم.

ويواصل أحمد خالد موسى معاينة أماكن التصوير، وتجرى الجهة المنتجة التعاقد مع باقى فريق العمل للإعلان عن جميع التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى المسلسل باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الشعبية.

مصطفى شعبان انستجرام رمضان سوسن بدر محمود حافظ

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