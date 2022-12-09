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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نوران جوهر: سعداء بإقامة بطولة كأس العالم للإسكواش في مصر بنادي مدينتي

صدى البلد

قالت نوران جوهر، لاعبة منتخب مصر للإسكواش، والمصنفة الأولى عالميًا، إن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات يمثل فرصة لمشاركة المنتخب الوطني بإحدى كبرى البطولات التي ُتقام للمرة الأولى بعد غياب 4 سنوات بسبب جائحة كورونا، مضيفة :"إحساس مختلف أن نجتمع معًا للعب باسم المنتخب الوطني على أرض مصر".

 

وأكدت "جوهر"، ثقتها في نجاح منتخب الإسكواش في تحقيق نتائج جيدة ببطولة كأس العالم، في ظل أن الفريق يضم بين صفوفه المصنفات من الأول إلى الثالث عالميًا بالإضافة إلى المصنفة السادسة ، مما يمنح الفريق الثقة، إلا أنه يجب ضرورة العمل بجد خلال المواجهات بالبطولة والتي تضم منتخبات قوية مثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم عناصر قوية مصنفة عالميًا، وكذلك نفس الأمر لمنتخب إنجلترا.

 

وأعربت نوران جوهر، عن سعادتها بإقامة بطولة كأس العالم للإسكواش في مصر بمجمع ملاعب نادي مدينتي الرياضي، وسط الحضور الجماهيري الذي سيعطي دفعة للفريق خلال المنافسات.

 

يمثل مصر في البطولة أفضل 4 لاعبات في العالم، وهن: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم. وتنطلق بطولة كأس العالم للإسكواش في نادي مدينتي الرياضي – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - غدا السبت 10 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.

مدينتي نادي مدينتي اسكواش طلعت مصطفى

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