مواطن يتبرع بالفص الأيمن من الكبد لزوجته في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

خصصت فضائية “إكسترا نيوز” جولة خاصة من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة.

وقال الدكتور أحمد سمير فودة، نائب مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، تعقيبا على تبرع زوج بالفص الأيمن من الكبد لزوجته، إن زراعة الكبد دخلت مصر منذ عام 2003 ، وأصبح هناك 18 مركز زرع في مصر، موضحا أن زراعة الكبد أصبح ضمن التخصصات الطبية التي دخلت ضمن قوائم الانتظار .

وتابع فودة، أن الوحدة تم افتتاحها في عام 2015 ، وتضم فريق طبي كامل ومتخصص ، ويتم عرض المريض بالكامل على لجنة متخصصة، للتأكد من أن المريض يمكنه الخضوع للعملية.

وقالت الزوجة التي تبرع لها زوجها بجزء من الكبد: “تعبت كتير أوي ولفيت في المستشفيات وجوزي عرف المستشفى هنا وعملولنا الازم وقاموا معانا بأكمل وجه.. وكنت تعبانة جامد".