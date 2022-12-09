عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطن يتبرع بالفص الأيمن من الكبد لزوجته في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

مستشفى الشيخ زايد
مستشفى الشيخ زايد التخصصي

خصصت فضائية “إكسترا نيوز” جولة خاصة من داخل مستشفى  الشيخ زايد التخصصي ، لمتابعة استفادة المواطنين من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة. 

وقال الدكتور أحمد سمير فودة، نائب مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، تعقيبا على تبرع زوج بالفص الأيمن من الكبد لزوجته، إن زراعة الكبد دخلت مصر منذ عام 2003 ، وأصبح هناك 18 مركز زرع في مصر، موضحا أن زراعة الكبد أصبح ضمن التخصصات الطبية التي دخلت ضمن قوائم الانتظار . 

وتابع فودة، أن الوحدة تم افتتاحها في عام 2015 ، وتضم فريق طبي كامل ومتخصص ، ويتم عرض المريض بالكامل على لجنة متخصصة، للتأكد من أن المريض يمكنه الخضوع للعملية. 

وقالت الزوجة التي تبرع لها زوجها بجزء من الكبد: “تعبت كتير أوي ولفيت في المستشفيات وجوزي عرف المستشفى هنا وعملولنا الازم وقاموا معانا بأكمل وجه.. وكنت تعبانة جامد". 

الشيخ زايد التخصصي توك شو فضائية “إكسترا نيوز الدكتور أحمد سمير فودة زراعة الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

ترشيحاتنا

ينافس الأهرامات العظيمة.. مجلة الخرسانة العالمية تنشر تقريرا عن البرج الأيقوني

نائب وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة

خبير مناعة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن جدري القرود.. وكيفية الوقاية

عودة مباريات كأس العالم.. قنوات مفتوحة لنقل مباريات ربع النهائي

تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل

أبرز 5 تصريحات لرئيس النواب خلال الجلسات من 4 لـ 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ