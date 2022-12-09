آيتن عامر تشارك جمهورها بصورة لها مع نانسي عجرم.. شاهد

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة لها مع الفنانة نانسى عجرم من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت آيتن عامر “ بحبها حب مش طبيعي ”.



وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.