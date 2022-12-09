الظهور الأول لسيارة لامبورجيني هوركان ستيراتو| صور

قدمت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني عرضها العام الأول لسياراتها الجديدة هوراكان ستيراتو Huracan Sterrato في مدينة ميامي الأمريكية لتتباهى بتصميمها المميز غير التقليدي.

عرضت لامبورجيني خلال الحدث إصداران جديدان من Huracan Sterrato، مع دعوة كبار الشخصيات وملاك سياراتها

لامبورجيني هوركان ستيراتو

تم طلاء إحدى السيارات المعروضة بلون Verde Gea الجديد غير اللامع مع لمسات برتقالية تكمل الكسوة غير المصبوغة والعجلات المعدنية السوداء، هذه المواصفات مطابقة لتلك التي تظهر في اللقطات الصحفية الرسمية، على الرغم من أن اللون يبدو مختلفًا تحت الضوء الطبيعي مقارنة باللقطات المسربة.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

تتميز سيارة هوراكان ستيراتو الأخرى باللون الأبيض مع رسومات باللونين الأسود والأحمر ، جنبًا إلى جنب مع مكابح مطلية باللون الأحمر خلف عجلات مقاس 19 بوصة.

تعتبر سيارة لامبورجيني هوركان ستيراتو هي الإصدار الأخير من هوركان قبل أن تفسح السيارة الخارقة الطريق لخليفتها الكهربائية التي ستصل في عام 2024، وتتميز بهيكل فريد من نوعه مع مصدات مثبتة بمسامير، ومصابيح LED إضافية على المقدمة، وقضبان سقف، بالإضافة إلى الحماية السفلية المصنوعة من الألومنيوم.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

تأتي إطارات لامبورجيني هوركان ستيراتو Bridgestone Dueler AT002 جنبًا إلى جنب مع رفع تعليق بمقدار 1.7 بوصة (44 مم) مما يسمح للسائق بقيادتها على الطرق الترابية.

لامبورجيني هوركان ستيراتو

تعتمد لامبورجيني هوركان ستيراتو الجديدة على محرك V10مركب في المنتصف بسعة 5.2 ليتر ينتج 602 حصان (449 كيلو واط / 610 حصان) وعزم دوران 417 رطل قدم (565 نيوتن متر)، مما يرسل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات ونظام دفع رباعي متحكم به إلكترونيًا، مع نظام ترس تفاضلي ميكانيكي ذاتي القفل في الخلف.