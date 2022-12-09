مصرية 100%.. تاج الدين يحدد موعد الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل

تواصل الدولة جهودها لتسهيل الحياة على مواطنيها، وفي هذا الإطار تأتي منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تعمل على خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة.

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية عن تفاصيل تطبيق المنظومة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز تصريحاته في هذا الصدد:







مصرية 100%.. تاج الدين يتحدث عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل



تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية عن تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إن البنك الدولي هو مساهم في عملية الترتيبات فقط، مؤكدًا أن المنظومة مصرية 100% وعلى أعلى مستوى.





وقال “عوض تاج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن منظومة التأمين الصحي الشامل جاءت في إطار إصلاح السلبيات والمشكلات التي كان يتضمنها التأمين الصحي، حيث بدأ بالفعل تطبيقه في بعض المحافظات وتدريجيًا سيغطي كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه بدأ في بورسعيد وفي الأقصر حاليًا وسيتواجد في الإسماعيلية وجنوب سيناء بجانب بعض المحافظات الأخرى.





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك توجه بتطبيق المنظومة في المحافظات ذات الكثافة السكانية، واحدة في الوجه البحري والأخرى في الوجه القبلي (في الدلتا والصعيد)، مؤكدًا أن جميع الجهات الطبية تسعى لوجود تأمين صحي شامل.





وأشار إلى أن التأمين الصحي ينقسم لـ 3 مراحل، فالمرحلة الأولى تتمثل في الخدمات الصحية الأولية (طب الأسرة) يوجد بها الغالبية العظمى من الخدمات، حيث تغطي عددًا كبيرًا من الأفراد، أما المرحلة الثانية هي الخدمات الطبية الثانوية وهذه المرحلة تشمل حزمة من الخدمات المعروفة والمبرمجة، والمرحلة الثالثة تتمثل في المستشفيات الكبيرة والمتخصصة مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القلب والصدر وغيرها.





ولفت إلى أن الرعاية الأولى تشغل من 75 لـ 80% والرعاية الثانوية من 10 لـ 12% ثم الباقي يذهب للخدمات رفيعة المستوى (المتقدمة).





تلقي الخدمات في أي محافظة.. تاج الدين يعدد مزايا التأمين الصحي الشامل





وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الخدمات الطبية في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنقسم لنوعين الأولى الخدمات الروتينية والثانية العاجلة أو الطوارئ، حيث يستطيع المواطن من خلال بطاقة التأمين الصحي تلقي كافة الخدمات، من خلال المراكز المنوط بها تقديم الخدمة.





وأوضح “عوض تاج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هيئة الرعاية الصحية سوف تستفيد تدريجيًا من جميع الخدمات في كافة المؤسسات الصحية في مصر، مضيفا: “هو في الآخر تأمين صحي شامل، فكل خدمة صحية تقدم على أرض مصر بصرف النظر عن تابعية أو اسم هذه المؤسسة عندما تتعاقد معاها هيئة التأمين الصحي وتأخذ الاعتما بالجودة والمراقبة تستطيع أن تقدم خدمات التأمين الصحي”.



وأشار إلى أن بطاقة التأمين الصحي الشامل يمكن استخدامها في أي محافظة ولا تقتصر فقط على المحافظة التابع لها الشخص، مؤكدًا: “بطاقة التأمين الصحي تعطي الحق في تلقي الخدمة في أي مكان تابع للتأمين الصحي”.





تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يغطي مصر بأكملها خلال 8 سنوات



أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقاية، عن سؤال: “ كيف سيتم تقييم مقدم الخدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل؟”، قائلًا إن هناك هيئة مسئولة عن تلقي الأموال والتنسيق والصرف، وهيئة مسئولة عن تقديم الخدمة الصحية، وهيئة أخرى مسئولة عن الاعتماد والجودة والرقابة.



وتابع “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المُذاع عبر فضائية " الأولى المصرية، أن هيئة الاعتماد والجودة والرقابة تعمل حسب معايير مقننة تتوافق تمامًا مع المعايير العالمية وهي مسئولة عن رقابة تقديم الخدمة.



تستهدف الشعب بأكمله

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقاية إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف الشعب بأكمله للإشتراك فيها، مسترسلًا أنه خلال 7 أو 8 سنوات ستضم المنظومة جمهورية مصر بالكامل.

