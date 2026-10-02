تخصص بالأسلحة والمخدرات.. النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي في ساقلتة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون 4 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطهم وبحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية الجلاوية بدائرة مركز ساقلتة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز ساقلتة مفاده تمكن ضباط المباحث من ضبط 4 أشخاص خلال حملة أمنية استهدفت مواجهة حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وضبط العناصر المتورطة في حيازة وترويج المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من:" م. أ، في العقد الرابع من العمر، وم. ع، في العقد الرابع، وم. ف، في العقد الثالث"، وبحوزتهم أقراص مخدرة ومواد يُشتبه في كونها من مخدر الحشيش.

كما تمكنت القوات من ضبط "ح. أ"، في العقد الثاني من العمر، وبحوزته بندقية خرطوش، وتم التحفظ على السلاح والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد الحملة العقيد أحمد النادي، رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم محمود عبدالحفيظ، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، بمعاونة الرائد محمد حسين، معاون أول المركز، والنقيب أحمد عمار.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان مركز الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وبعرضهم على جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مدى ارتباط المتهمين بالمواد المخدرة والسلاح المضبوط.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.