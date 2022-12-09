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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أئمة ووكلاء الأوقاف بالجزائر يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسين

زيارة مسجد الإمام
زيارة مسجد الإمام الحسين

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م زيارة لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

الدور الريادي لجمهورية مصر العربية

 وذلك على هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م زيارة لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لعدد (١٩) عالمًا من أئمة وقيادات ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، ورفيق القاضي مدير عام المكتب الفني بديوان عام  وزارة  الأوقاف، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.


وقد استمع الوفد إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعنوان : "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي" ، وأدوا صلاة الجمعة بالمسجد معربين عن تقديرهم الكبير لاهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) في عهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية الإمام الحسين نشر الفكر الوسطي الشئون الدينية خطبة الجمعة

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