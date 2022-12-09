ولي العهد السعودي: ما وصلت إليه الصين اليوم بمثابة قصة نجاح

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن ما وصلت إليه الصين من تقدم اقتصادي يعتبر قصة نجاح.

وقال محمد بن سلمان خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية الصينية: “القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني ونجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون”.

وأضاف “ما وصلت إليه الصين يعتبر قصة نجاح.. ونتفق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية”.

وأعرب بن سلمان عن تطلع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله إلى آفاق أرحب.

وأكد بن سلمان أن المملكة ودول مجلس التعاون ستبقى مصدرا موثوقا للطاقة، مضيفا “نستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد".

وأردف بقوله: “نتفق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية ونؤكد على أهمية خروج المرتزقة والمليشيات من كافة الأراضي العربية”.