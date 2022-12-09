افتتاح مسجدين في كفر الشيخ بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، مسجدين بقريتين بمركز سيدي سالم، بتكلفة 4.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، أحدهما إنشاء جديد، والثاني صيانة وترميم.

جاء ذلك بحضور النائب علي أبو أحمد ، عضو مجلس النواب، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديري الاوقاف، والشيخ محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، .

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، إنه تم افتتاح مسجد عزبة عزيز بقرية عزيز بمركز سيدي سالم على مساحة 225 متراً مربعاً، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومسجد الهندسة صيانة وترميم على مساحة 475 متراً مربعاً، بتكلفة مليون ونصف جنيه.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في إنشاء وصيانة وترميم المساجد ، مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

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