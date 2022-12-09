إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 حالات خطيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق "تمي الأمديد – المنصورة" ، بمحافظة الدقهلية.

وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انقاذ 9 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم،



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص محملة بالركاب في ترعة على طريق "تمي الأمديد المنصورة"، ووجود مصابين.



هرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز المنصورة ومباحث تمي الأمديد وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وتمكنوا من إنقاذ 9 مصابين من مركزي "تمي الأمديد وشربين" و تم نقلهم إلي مستشفى الاستقبال وهي مستشفى المنصورة التخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وقال مصدر طبي إن مستشفي المنصورة التخصص استقبل 9 مصابين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبفحص الحالات تبين أن حالتين منهم تحتاج إلي عرض جراحة مخ وأعصاب وتم تحويلهما إلى مستشفي المنصورة الدولي للعلاج.



وأضاف المصدر أنه تم دخول حالتين إلى العناية المركزة، وتم فحص باقي الحالاات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.