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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مأخوذ عن قصة حقيقية وبطولة هاني عادل.. انتهاء تصوير مسلسل “بنون”

صدى البلد

انتهي فريق عمل مسلسل "بنون" من تصوير كافة مشاهده، ليصبح العمل جاهزاً للعرض خلال الأيام القليلة القادمة على احدى المنصات الشهيرة، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 6 حلقات.

المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة حدثت في الواقع، ويحمل الطابع التشويقي، إذ تروي القصة جريمة غريبة ومثيرة حدثت في الواقع منذ ما يزيد عن ١٥ عاما.

قصة مسلسل "بنون"
القصة تدور حول شاب من طبقة أرسطقراطية غنية، يتزوج من فتاة بعد قصة حب طويلة، وبعد مدة من الزواج لا ينجب منها، وتمارس أسرته ضغوط كبيرة عليه ليتزوج من غيرها من أجل الإنجاب، وعندما يقوم بإجراء تحاليل طبية، يكتشف أن مشكلة عدم الإنجاب ليست من زوجته والأزمة به هو.

ومع الضغوط التي تمارسها عائلته، يقوم بعمل إجرامي، يظلم من خلاله زوجته ويورطها، وتحدث جريمة  خلال الأحداث، التي تتكشف تباعل خلال حلقات المسلسل.

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فريق عمل مسلسل "بنون"
مسلسل "بنون" يقوم ببطولته هانى عادل و بسنت شوقي، ويشاركهم البطولة محمود حجازي، هيا فياض، ويارا عزمي، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولدكار، ومن إنتاج شركة "شوفها"، ومنتج فني مصطفي يورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وديكور يوسف جو، إشراف على الإنتاج نهى فاروق و ماركو عادل، وتنفيذ إنتاج شركة "ديفرنت آرت" مصطفى يورى، كما يظهر في العمل كضيوف شرف النجوم أحمد جمال سعيد، ومحمد السعدني.

ويواصل المخرج أسد فولدكار إجراء عمليات المونتاج والتلوين، تمهيدا لعرض العمل خلال الأيام القادمة، على احدى المنصات الالكترونية الشهيرة.

محمود حجازي محمد سامى بسنت شوقي هاني عادل محمد السعدني قصة حقيقية مسلسل بنون

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