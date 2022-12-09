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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأكثر موهبة.. محمد سامى ورمضان من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

صدى البلد

نشر المخرج محمد سامى ، صورة له مع  الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل “ العمدة ” وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلق محمد سامى “ مع الممثل الأكثر موهبة محمد رمضان ، تصوير مسلسل العمدة لرمضان 2023 إن شاء الله ”. 

 

ويقوم محمد سامي حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.


 

محمد رمضان محمد سامى احمد داش إيمان العاصي مي كساب

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