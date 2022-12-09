أبو الغيط : نأمل تنفيذ محاور نقاشنا في قمة الرياض | فيديو

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اليوم تم مناقشة سبل التعاون بين الصين والدول العربية.

مضيفا:" "نأمل تنفيذ ومتابعة ما تم مناقشته خلال القمة العربية الصينية اليوم".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الصينية،: "كان هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والدول العربية".

ووجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على تنظيم القمة العربية الصينية.