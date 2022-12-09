فعلت المستحيل.. شوبير: كرواتيا تستحق كل الاحترام والتقدير

ودع منتخب البرازيل مونديال 2022 بعد الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة( 2/4) في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.



وكتب أحمد شوبير فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كرواتيا تستحق كل الاحترام والتقدير والصعود إلى نصف النهائي، فعل المستحيل ومباراة تاريخية أخرى في المونديال".

وسجل نيمار نجم منتخب البرازيل الهدف الأول في شباك كرواتيا في الدقيقة 105، قبل أن يضيف برونوبيتكوفيتش نجم منتخب كرواتيا هدف التعادل في شباك البرازيل في الدقيقة 116.



وتأهل منتخب كرواتيا لدور نصف النهائي ليواجه الفائز من الأرجنيتن وهولندا.