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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قافلة أحمد بهاء الدين تنمي الخيال الإبداعي للأطفال بأسيوط

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، لطلاب وطالبات مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة بعزبة السجن التابع لحي الوليدية بأسيوط ضمن أنشطة قافلة مدارسنا بالألوان.

 تم الاحتفال باعياد الطفولة معهم، حيث قدم الدكتور جوزيف ثابت ورشة تنمية بشرية لطلاب وطالبات مدرسة طارق بن زياد الابتدائية تضمنت مفهوم الخيال وتنميته ودوره في زراعة الامل والثقة بالنفس والطموح للاطفال وعلاقة الخيال بالابتكار والابداع، كما قدمت الفنانة هند محمد، محاضرة عن مزج وخلط الالوان ودور الفن في خدمة المجتمع وتحقيق المتعة الجمالية البصري، بجانب عرض لفيلم  تسجيلي.

كما قدم الفنان إبراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية عن كيف نستقبل العام الجديد، وقدم القاص عاطف العزازي ورشة للقصة القصيرة وتأثيرها في تنمية الخيال الابداعي عند الاطفال وكيف يتخيل القصة واحداثها من خلال فن السرد ودور القصة في الرقي بالمجتمع ومساعدة الاخرين من خلال التقمص لنماذج مجتمعية فاعلة اثرت في الحياة بابداعاتهم المختلفة، كما قدم من خلال الندوة  نماذج عملية وطبيعية، وفي الختام استمع لمواهب الاطفال في مجالي القصة والشعر وقام بتقييم موهبة الأطفال وقدم لهم النصيحة كي يكونوا مبدعين في المستقبل.

 وأعدت الفنانة رنا جمال ورشة حلي وعمل اشكال جمالية بالخرز عمليا ونظريا وقامت الفنانة أمال طه بعمل ورشة كورشيه لتعليم الأطفال كيفية عمل ملابس بالكورشيه باستخدام غرز مختلفة، وقدمت الفنانة ياسمين جاد محمود ورشة تلي تناولت من خلالها الحكاية الشعبية لقصة التلي وقدمت نموذج عملي لعمل جاليه بخيوط وقماش التلي مرسوما عليه حكاية شعبية ثراثية من خلال  تدريب الفتيات عمليا  علي اشغال التلي.

وفي سياق متصل تم تقديم ورشتين للأشغال الفنية للفنانات مروة شيريت، ونهال عصام الدين حيث قامتا بعمل اشكال جمالية إبداعية باستخدام الفوم جليتر الملون وعمل وتصنيع ادوات مفيدة للاطفال كمقلمة وادوات مكتبية باشكال جمالية، تلاها ورشة لتحسين الخط العربي  وتعريف الأطفال بأنواع الخطوط المختلفة وإستخدماتها والتعريف بأدوات الكتابة والأحبار المختلفة المستخدمة قدمتها الفنانة ايمان وهبه، وقدمت الفنانة هبي مصطفي ورشة تطريز لتعليم الفتيات أنواع الغرز المختلفة، وقدم الفنان إبراهيم حسين من ذوي الهمم ورشة لتعليم الأطفال لغة الإشارة للمساعدة في دمج ذوي الهمم مجتمعيا وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وقدمت هبه عبود، وفاطمة عمر ورشتين للحكي ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي.

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