عاد من جديد .. أهم الحقائق عن جدري القرود

أعلنت الصحة عن اكتشاف إصابة جديدة بمرض جدري القرود وذلك بعد اختفائه بشكل كامل طوال الشهور الماضية، مما جعل من الضروري معرفة أهم الحقائق عن هذا المرض للوقاية منه.

وقدم موقع “ CDC” التابع لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أهم الحقائق عن مرض جدري القرود.

جدري القرود هو مرض نادر يسببه فيروس من نفس عائلة الفيروس المسبب لمرض الجدري العادى

مرض جدري القرود لا يكون قاتلًا إلا فى حالات قليلة جدا.

تبدأ أعراض جدري القرود عادة في غضون 3 أسابيع من التعرض للفيروس.

مشكلة جدري القرود الرئيسية هى ظهور التشوهات الجلدية مما يضر نفسية المصاب ويؤثر على عمله.

أعراضه ليست جلدية فقط بل يسبب جدري القرود أعراض تشبه الإنفلونزا.

اعراض الانفلونزا

ينتقل جدري القرود إلى أي شخص من خلال التلامس الوثيق والشخصي غالبًا عند ملامسة الجلد.

يتعافى معظم المصابين بجدري القرود تمامًا في غضون 2 إلى 4 أسابيع دون الحاجة إلى علاج طبي.

جدري القرود ينتقل من خلال السعال والعطس وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

لايفوتك …