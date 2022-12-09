هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية رياضية، حيث ترددت أنباء عن انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بعد العرض المادي الضخم، الذي قدمه النادي الخليجي للنجم البرتغالي، في حين يوجد نادٍ آخر إنجليزي، مهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. فما هي وجهته المقبلة؟.

حاليا يسعى نجم البرتغال إلى التركيز على كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر، خاصة في ظل تأهل البرتغال للدور ربع النهائي، كما أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير لرونالدو بعد تقدمه في السن.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرتغال، نظيره المغربي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، غدا السبت.

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أما فيما يتعلق بانتقاله إلى نادي النصر السعودي؛ فزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر.. بعد حصوله على عرضٍ مُغرٍ، إلا أن النجم البرتغالي نفى هذا الأمر.