مباحثات ثنائية بين العراق والسعودية حول آليات التكامل الاقتصادي

التقي رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان علي هامش القمة العربية الصينية، اليوم الجمعة، لمناقشة آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودى.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي أوردته "السومرية نيوز"، إن رئيس الوزراء التقى، مساء اليوم، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، وجرى التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.



وأكد السوداني أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة، معربا عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار.



في نفس السياق أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.

وغادر محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي الرياض، بعد إنتهاء القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.