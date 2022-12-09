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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة شوارع في مباراة الأرجنتين وهولندا بالمونديال

صدى البلد

شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا، خناقة شوارع بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وقام بارديس بالدخول بعنف على ناثان آكي، ثم سدد الكرة في مقاعد بدلاء منتخب هولندا ليتدخل جميع اللاعبين ويسرعوا إليه ويشتد الأمر بين اللاعبين، ألا أن قام الحكم بالتدخل وفض الأمر وإعطاء بطاقة صفراء للاعب منتخب الأرجنتين بارديس.

وقلب منتخب هولندا الطاولة على نظيره الأرجنتين، وتعادل 2/2 في الوقت الأصلي، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 عن طريق مولينا.

ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقلص ويغورست الفارق لمنتخب هولندا بإضافة الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 83.

ثم يتعادل ويغورست لمنتخب هولندا بهدف ثاني في الدقيقة 90+10.


تشكيل الأرجنتين:

إميليانو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ليساندرو مارتينيز - ناويل مولينا - ماركوس أكونيا - إنزو فرنانديز - رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر - ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

تشكيل هولندا:

أندريس نوبيرت - دالي بليند - نيثن آكي - فيرجيل فان دايك - يورن تيمبر - دينزل دمفريس - مارتن دي رون - ستيفن برجفاين - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - ممفيس ديباي 

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