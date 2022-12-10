طلب جديد من محمد بركات قبل مواجهة المغرب والبرتغال

علق محمد بركات، نجم الأهلي السابق، على تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بالفوز على هولندا بركلات الترجيح.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خبرات إيميليانو مارتينيز رجحت كفة الأرجنتين أمام هولندا في ركلات الترجيح"

وأضاف: "مباراة الأرجنتين وهولندا كانت مُمتعة للغاية، وتُمثل متعة حقيقية لمونديال 2022"

وتطرق بركات للحديث عن مواجهة المغرب ضد البرتغال في ربع النهائي غدا قائلا: "منتخب المغرب شرفنا في كأس العالم، لا يوجد لاعب في البطولة مثل سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي، منتخب المغرب كان في استطاعته الفوز على منتخب إسبانيا في الوقت الإضافي، ومنتخب المغرب يواجه البرتغال في كأس العالم باسم العرب وواجبنا تدعيمه"