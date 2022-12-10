بـ1.7 مليون دولار.. فورد تكشف عن سيارة GT MK IV الخارقة

كشفت شركة فورد عن سيارة Ford GT MK IV ، والتي ستكون آخر نسخة على الإطلاق من الجيل الحالي من السيارات الخارقة.

سيبلغ سعر النسخة الأخيرة نحو 1.7 مليون دولار (1.4 مليون جنيه إسترليني) وسيتم إنتاج 67 نسخة فقط منها، يتبع MK IV إصدار Ford GT LM، الذي يمثل نهاية الإنتاج على الطريق للمركبة عالية الأداء ذات المقعدين.

Ford GT Mk IV

تتميز سيارة MK IV الجديدة بلمسة فريدة من نوعها تكريماً لسيارة Ford GT MK IV من عام 1967 ، والتي فازت بسباق Le Mans 24 Hours.

تم تحسين القوة من 650 حصانًا في سيارة فورد جي تي القياسية إلى 789 حصانًا ، وذلك بفضل محرك إيكوبوست مزدوج الشاحن التوربيني. هناك أيضًا "ناقل حركة مناسب للسباق" مضاف حديثًا.

Ford GT Mk IV

تشمل التغييرات الأخرى ترقيات الديناميكية الهوائية وقاعدة عجلات ممتدة ، بالإضافة إلى إضافة تعليق صمام البكرة التكيفي، الذي توفره شركة الهندسة Multimatic.

Ford GT Mk IV

تم تصنيع الهيكل من الألومنيوم ومواد خفيفة الوزن، مما يقلل وزن السيارة، وتقول فورد أن التغييرات تحسن من التعامل مع السيارة على الحلبة.

Ford GT Mk IV

قال مارك راشبروك، رئيس شركة Ford Performance: "إن سيارة GT Mk IV مخصصة لتحقيق أفضل أداء على الحلبة، مع مستوى أعلى من هندسة وأداء رياضة السيارات ، بالإضافة إلى هيكل جديد كليًا من ألياف الكربون، لذلك تعتبر Mk IV هي أفضل وداع للجيل الثالث من السيارات الفائقة".

Ford GT Mk IV

وقال لاري هولت ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Multimatic، إن هدف الشركة هو تطوير النسخة النهائية "الأكثر تطرفًا" من Ford GT.

ستختار فورد عملاء معيّنين خصيصًا للتسابق بالسيارة في أوائل العام المقبل قبل أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثالث.