لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح مهمة للاستعداد لامتحانات نهاية العام

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي ، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضاف الدكتور شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكد الدكتور تامر أستاذ علم النفس التربوي أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

وأشار الخبير التربوي الي أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم .

وأكد إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.



وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.