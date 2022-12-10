عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

22500 حاج سوري.. السعودية تزف بشرى سارة لـ دمشق| تفاصيل

صدى البلد

كشفت لجنة الحج العليا السورية عن حصة الحجاج السوريين التي تم تخصيصها للموسم الجديد (1444ه – 2023 م)، وذلك بعد أن عقدت اجتماعاً افتراضياً مع الجانب السعودي.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إنها عقدت اجتماعا عن بعد مع ممثلين عن وزارات الحج والعمرة والخارجية والداخلية، ومؤسسات الجوازات والطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن ممثل وزارة الحج والعمرة السعودي أبلغ الجانب السوري عن حصّة الجمهورية العربية السورية في الموسم الجديد والبالغة 22500 حاج سوري، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحديد للأعمار، بل يُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج.

ولفت بيان اللجنة إلى أنه بتخصيص هذه الحصة للحجاج السوريين، يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج.

وبحسب ما جاء في البيان جدّد الجانب السعودي "ثقته في لجنة الحج العليا السورية وإدارتها لهذا الملف السيادي" حيث كانت السعودية قد استبدلت وزارة الأوقاف السورية بلجنة مختصة تابعة للمعارضة قبل 9 سنوات، لتسيير أمور الحجاج السوريين.

وكان رئيس لجنة الحج العليا السورية عبد الرحمن مصطفى، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أعلن مؤخراً خلال لقاء لتكريم كوادر اللجنة عن الحصة الجديدة لسوريا وهي (22500 حاج سوري) للحجاج السوريين في موسم 2023، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي.

وأكد  مصطفى على ضرورة تقديم ما هو أفضل دائماً لحجاج سوريا بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو العرقي، معتبراً أن "الحفاظ على النجاح أصعب من النجاح بذاته، لذلك يجب العمل الدائم والدؤوب في خدمة الحجاج وتقديم الأفضل لهم".

الحصة السابقة
وكانت اللجنة أعلنت العام الماضي عن حصة الحجاج السوريين التي خصصتها السعودية لسوريا، والتي بلغت حينها (10,186) حاجاً سورياً، وذلك بعد عامين على توقف فريضة الحج من خارج المملكة بسبب وباء كورونا (كوفيد 19).

وبحسب ما ذكرت اللجنة، بلغت تكلفة الحج (3,500) دولار "للموجودين في تركيا"، تشمل تكاليف السفر ذهاباً وإياباً وكذلك نفقات الإقامة والمواصلات وغيرها أثناء تأدية الفريضة.

وتعطّلت فريضة الحج بالنسبة للسوريين ومعظم المسلمين خارج المملكة العربية السعودية خلال عامي (2021-2020)، بسبب وباء كورونا (كوفيد 19)، والذي أدى لتوقف السفر بين معظم الدول للحد من تفشي الفيروس.
 

بأمر جبهة النصرة.. أغنية كأس العالم ممنوعة فى سوريا.. تفاصيل

بعد أن دمرته داعش.. تدخل دولي لإنقاذ تاريخ سوريا

لجنة الحج العليا السورية الحجاج السوريين وزارات الحج المملكة العربية السعودية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

ترشيحاتنا

الإسكان: 1539 مواطنا حجزوا لاستلام قطع الأراضي الصغيرة

انتبهوا.. شاهد | السعودية تحذر سكانها من السيول بالرياض والطقس السيئ

22500 حاج سوري.. السعودية تزف بشرى سارة لـ دمشق| تفاصيل

سيف عيسي يحرز برونزية بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالسعودية

بالأسماء..إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المراشدة بقنا

تهديد للبشرية..هكذا تعمل أمريكا على دمار الأرض وهذا ما قاله عالم أرجنتيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

نجم غناء عالمي يبكي أمام الكعبة اثناء أداء مناسك العمرة| فيديو

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ