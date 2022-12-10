22500 حاج سوري.. السعودية تزف بشرى سارة لـ دمشق| تفاصيل

كشفت لجنة الحج العليا السورية عن حصة الحجاج السوريين التي تم تخصيصها للموسم الجديد (1444ه – 2023 م)، وذلك بعد أن عقدت اجتماعاً افتراضياً مع الجانب السعودي.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إنها عقدت اجتماعا عن بعد مع ممثلين عن وزارات الحج والعمرة والخارجية والداخلية، ومؤسسات الجوازات والطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن ممثل وزارة الحج والعمرة السعودي أبلغ الجانب السوري عن حصّة الجمهورية العربية السورية في الموسم الجديد والبالغة 22500 حاج سوري، مشيرة إلى أنه لا يوجد تحديد للأعمار، بل يُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج.

ولفت بيان اللجنة إلى أنه بتخصيص هذه الحصة للحجاج السوريين، يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج.

وبحسب ما جاء في البيان جدّد الجانب السعودي "ثقته في لجنة الحج العليا السورية وإدارتها لهذا الملف السيادي" حيث كانت السعودية قد استبدلت وزارة الأوقاف السورية بلجنة مختصة تابعة للمعارضة قبل 9 سنوات، لتسيير أمور الحجاج السوريين.

وكان رئيس لجنة الحج العليا السورية عبد الرحمن مصطفى، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أعلن مؤخراً خلال لقاء لتكريم كوادر اللجنة عن الحصة الجديدة لسوريا وهي (22500 حاج سوري) للحجاج السوريين في موسم 2023، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي.

وأكد مصطفى على ضرورة تقديم ما هو أفضل دائماً لحجاج سوريا بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو العرقي، معتبراً أن "الحفاظ على النجاح أصعب من النجاح بذاته، لذلك يجب العمل الدائم والدؤوب في خدمة الحجاج وتقديم الأفضل لهم".

الحصة السابقة

وكانت اللجنة أعلنت العام الماضي عن حصة الحجاج السوريين التي خصصتها السعودية لسوريا، والتي بلغت حينها (10,186) حاجاً سورياً، وذلك بعد عامين على توقف فريضة الحج من خارج المملكة بسبب وباء كورونا (كوفيد 19).

وبحسب ما ذكرت اللجنة، بلغت تكلفة الحج (3,500) دولار "للموجودين في تركيا"، تشمل تكاليف السفر ذهاباً وإياباً وكذلك نفقات الإقامة والمواصلات وغيرها أثناء تأدية الفريضة.

وتعطّلت فريضة الحج بالنسبة للسوريين ومعظم المسلمين خارج المملكة العربية السعودية خلال عامي (2021-2020)، بسبب وباء كورونا (كوفيد 19)، والذي أدى لتوقف السفر بين معظم الدول للحد من تفشي الفيروس.

