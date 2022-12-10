علاء أبو القاسم يضمن ميدالية بكأس العالم لسلاح الشيش رجال

ضمن نجم المنتخب الوطني للسلاح علاء أبو القاسم ميدالية عالمية لمصر بعد تأهله لدور نصف النهائي في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري.

تغلب علاء في مباراة دور الثمانية علي لاعب المنتخب الايطالي دانيلي جاروزو، المصنف الرابع على العالم بنتيجة 15-11، ليتأهل للدور نصف النهائي، ويواجه المصنف الأول على العالم الايطالي ماريني توماسو.

وتغلب أبو القاسم في دور ال 32، على لاعب المنتخب الفرنسي رافايل سافين، بنتيجة 15-13، ليواجه الامريكي كريستيان ارشر في دور ال 16 ويتغلب عليه بنتيجة 15-7.