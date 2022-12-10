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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء أبو القاسم يضمن ميدالية بكأس العالم لسلاح الشيش رجال

علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم

ضمن نجم المنتخب الوطني للسلاح علاء أبو القاسم ميدالية عالمية لمصر بعد تأهله لدور نصف النهائي في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري.

تغلب علاء في مباراة دور الثمانية علي لاعب المنتخب الايطالي دانيلي جاروزو، المصنف الرابع على العالم بنتيجة 15-11، ليتأهل للدور نصف النهائي، ويواجه المصنف الأول على العالم الايطالي ماريني توماسو.

وتغلب أبو القاسم في دور ال 32، على لاعب المنتخب الفرنسي رافايل سافين، بنتيجة 15-13، ليواجه الامريكي كريستيان ارشر في دور ال 16 ويتغلب عليه بنتيجة 15-7.

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