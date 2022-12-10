عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تشيد بإجراءات الحماية الاجتماعية لصيادي بحيرة قارون

وزيرة البيئة خلال
وزيرة البيئة خلال الاجتماع

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية وهيئة الثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة ومحافظة الفيوم.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود  المحافظ وأعضاء اللجنة لدعم العمل البيئى بمحافظة الفيوم وسعيه إلى إنجاز الأعمال للارتقاء بالوضع البيئى بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستعرضت وزيرة البيئة المحاور الأساسية للاجتماع والتى تتضمن العمل فى ثلاث مسارات  أساسية، وهى مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة، وذلك من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الاوروبي، كذلك حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم و الذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون والذى يعد نموذجاً للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مشيرة إلى أن المشروعات التى يتم تنفذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة ، تأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث أن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحى والاستزراع السمكى مؤكدة على ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم .

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، لإحيائها وإعادتها لسابق عهدها، كونها مصدراً مهماً للدخل لغالبية أبناء المحافظة بالإضافة الى مشروعات الإستثمار بالمحميات والادارة المتكاملة للمخلفات كأحد الملفات الهامة للمحافظة مشيراً إلى الانتهاء من العديد من الإجراءات التنفيذية لإعادة التوازن للبحيرة مع وجود مؤشرات ايجابية فى ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وكذا مشروعات مبادرة حياة كريمة.    

وأشار محافظ الفيوم إلى العمل على توفير مصادر دخل بديلة للصيادين، حيث انه جاري التنسيق مع مديرية القوى العاملة لدعم الصيادين كعمالة غير منتظمة بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لصرف إعانات لهم أثناء فترات وقف الصيد وإنزال أمهات الأسماك ببحيرة قارون لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وبالتنسيق والتوافق مع الصيادين .

وقد أشادت فؤاد بإجراءات الحماية الاجتماعية للصيادين وتوفير مصادر دخل بديلة أثناء فترات توقف الصياد.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات  التنفيذية لإقامة مشروع الملاذ الأمن للمحميات بالفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، وقد تم عرضة خلال مؤتمر المناخ cop27 كأحد المشروعات الرائدة التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع آحد المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج.

وأشار محافظ الفيوم إلى السعى لإقامة مكتب للمستثمرين بالمحافظة للتسهيل على المستثمرين والعمل على زيادة سرعة إصدار الموافقات وإنجاز المستندات الورقية خلال أقل فترة ممكنه داخل المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما تناول الاجتماع الإدارة المتكاملة للمخلفات والموقف التنفيذى لمحطة تحويل المخلفات إلى بيوجاز، وكذا مصنع تحويل المخلفات الى طاقة بكوم أوشيم Energy 3، وكذلك إجراءات تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحى بكوم أوشيم.

وفي السياق نفسه، استعرض ممثلوا الجهات المشاركة بالاجتماع، الموقف التنفيذى لما تقوم به جهاتهم من مشروعات، وما وصلت إليه الخطط التنفيذية، والوضع الراهن للبحيرة، واتفق الحضور على متابعة الاعمال وإنجاز الخطط المبرمة فى توقيتاتها  الزمنية.

03729178-552f-409e-88ac-b3c29b9741ac
03729178-552f-409e-88ac-b3c29b9741ac
cd90a70f-3922-4219-b1d5-fe119d034ee8
cd90a70f-3922-4219-b1d5-fe119d034ee8
721b0c4b-e78e-4210-9249-23e20171b75a
721b0c4b-e78e-4210-9249-23e20171b75a
fa57b413-26a9-4f87-a73a-4d10b576292f
fa57b413-26a9-4f87-a73a-4d10b576292f
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أحمد الانصاري محافظ الفيوم بحيرة قارون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

بكاء جماعي من طالبات مدرسة في أسيوط حزنا على نقل المدير| شاهد

ترشيحاتنا

المنصورة والإسكندرية والسويس.. افتتاح 7 مشروعات عملاقة بـ10 أيام| الجمهورية الجديدة ترى النور

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

سفارة مصر في موسكو تجري حوارا تفاعليا لممثلي كبرى شركات السياحة الروسية

20 عاما من الحرمان.. لعنة السادسة تطارد الزمالك والبرازيل

وزير الشباب: نستهدف تنفيذ صرح متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ