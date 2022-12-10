ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة ياسمين صبري مساء يوم الخميس بإطلالة راقية، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست Carole Bou Khaled، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة باللون الفوشيا واتسم التصميم بانه مطرز بالكامل.

وحمل فستان ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر توقيع مصمم الأزياء اللبناني Nicolas Jebran، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من جاذبيتها.

علق إيلي حنا، أول ناقد موضة في العالم العربي، عن إطلالة ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر، قائلا:" واخيرا شفت ياسمين ب ستايل جديد...ستايل جديد عليها و لكن الفستان بشكل عام ستايله مش جديد ابدا."

كتب إيلي حنا:"بس هيدي اول مرة بشوفها ب هيك شي...قبل كل شي لااازم احكي عن اللون الجميييل جدا و المميز يلي ما تم استهلاكه كثير بالفستان و اللون لايق عليها أوي أوي."

تابع:"التصميم شيك و راقي جدا ومناسب جسمها... واكيد كنت بفضل القماش الزايد عند الاكتاف و تحت البطن ما يكون موجود بس وجوده ما أثر بصراحة...تسريحة الشعر مناسبة جدا جدا و المكياج حلو و المجوهرات موفقين...ما كتير حبيت انها نسقت حقيبة و حذاء باللون الاسود....و بعطي الاطلالة 9/10."

