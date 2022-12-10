عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري مساء يوم الخميس بإطلالة راقية، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية.
ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست Carole Bou Khaled، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة باللون الفوشيا واتسم التصميم بانه مطرز بالكامل.

txt

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

txt

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

وحمل فستان ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر توقيع مصمم الأزياء اللبناني Nicolas Jebran، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من جاذبيتها.
علق إيلي حنا، أول ناقد موضة في العالم العربي، عن إطلالة ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر، قائلا:" واخيرا شفت ياسمين ب ستايل جديد...ستايل جديد عليها و لكن الفستان بشكل عام ستايله مش جديد ابدا."
كتب إيلي حنا:"بس هيدي اول مرة بشوفها ب هيك شي...قبل كل شي لااازم احكي عن اللون الجميييل جدا و المميز يلي ما تم استهلاكه كثير بالفستان و اللون لايق عليها أوي أوي."
تابع:"التصميم شيك و راقي جدا ومناسب جسمها... واكيد كنت بفضل القماش الزايد عند الاكتاف و تحت البطن ما يكون موجود بس وجوده ما أثر بصراحة...تسريحة الشعر مناسبة جدا جدا و المكياج حلو و المجوهرات موفقين...ما كتير حبيت انها نسقت حقيبة و حذاء باللون الاسود....و بعطي الاطلالة 9/10."
 

ياسمين صبري أزياء ياسمين صبري أسعار حقائب ياسمين صبري أزمات ياسمين صبري أسعار إطلالات ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

موضوعات متعلقة

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

خبير مناعة: جدري القرود أصعب في الانتشار من كورونا

ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج إلتهاب الحلق ..تعرف عليها

طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج..جديدة وغير تقليدية

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

مدبولي يفتتح أعمال تطوير محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير بالسويس| صور

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

لطلاب الثانوية العامة والجامعات .. كيفية الاستعداد للامتحانات

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم.. اعرف التردد

156 مليون جنيه تهرب ضريبي .. صاحب توكيل سيارات شهيرة يخفي أرباحه

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

امرأة تعثر على ضرس مخلوع داخل طعامها على طائرة بريطانية|ما القصة؟

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

فيديو

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي .. فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ