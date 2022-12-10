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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منطقة أسيوط الأزهرية تعلن عن وظائف شاغرة .. تعرف على الشروط

منطقة أسيوط الأزهرية
منطقة أسيوط الأزهرية

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة " شيخ معهد " لـ 3 معاهد أزهرية بإدارتي غرب وشرق أسيوط والقوصية ، لافتة إلى إغلاق باب التقدم يوم 14 ديسمبر الجاري .


وأشارت منطقة أسيوط الأزهرية إلى أن المعاهد التي يجرى فيها التوظيف هي " معهد فتيات الزاوية " التابع لإدارة غرب أسيوط و " معهد الوليدية الابتدائي " التابع لإدارة شرق أسيوط و " معهد قصير العمارنة شرق الابتدائي " التابع لإدارة القوصية .


وأضافت منطقة أسيوط الأزهرية انه يشترط للتقدم في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى تأهيل تربوي ، أن يكون على درجة " معلم أول أ " على الأقل ، ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه ، ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل ، أن يكون على رأس العمل ، أن يكون أخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء .

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وأكدت منطقة أسيوط الأزهرية إلى انه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان .


ونوهت إلى أن الأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة هي طلب مستوفى البيانات ، صورة من خطاب اجتياز الكادر ، و صورة بطاقة الرقم القومي ، و بيان الجزاءات التي لم يتم محوها ، و صورة من مباشرة العمل .

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