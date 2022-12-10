منطقة أسيوط الأزهرية تعلن عن وظائف شاغرة .. تعرف على الشروط

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة " شيخ معهد " لـ 3 معاهد أزهرية بإدارتي غرب وشرق أسيوط والقوصية ، لافتة إلى إغلاق باب التقدم يوم 14 ديسمبر الجاري .



وأشارت منطقة أسيوط الأزهرية إلى أن المعاهد التي يجرى فيها التوظيف هي " معهد فتيات الزاوية " التابع لإدارة غرب أسيوط و " معهد الوليدية الابتدائي " التابع لإدارة شرق أسيوط و " معهد قصير العمارنة شرق الابتدائي " التابع لإدارة القوصية .



وأضافت منطقة أسيوط الأزهرية انه يشترط للتقدم في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى تأهيل تربوي ، أن يكون على درجة " معلم أول أ " على الأقل ، ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه ، ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل ، أن يكون على رأس العمل ، أن يكون أخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء .



وأكدت منطقة أسيوط الأزهرية إلى انه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان .



ونوهت إلى أن الأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة هي طلب مستوفى البيانات ، صورة من خطاب اجتياز الكادر ، و صورة بطاقة الرقم القومي ، و بيان الجزاءات التي لم يتم محوها ، و صورة من مباشرة العمل .