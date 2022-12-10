قانون المحال العامة.. مميزاته وكيفية تطبيقه.. انفوجراف

تنشر وزارة التنمية المحلية غدا الأحد الاشتراطات العامة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بالمحافظات .
-عقوبة مخالفة القانون غرامة من 20 ال 50 ألف جنيها أو حبس .
-اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة .
-تبسيط الإجراءات الرخصة والتعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص.
- إصدار الترخيص خلال 90 يوماً إذا استوفى الاشتراطات.
- منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
-استحداث نظام الترخيص بالإخطار في 65 نشاطا .
-تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً.
-إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .