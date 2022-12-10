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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قانون المحال العامة.. مميزاته وكيفية تطبيقه.. انفوجراف

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة

تنشر وزارة التنمية المحلية غدا الأحد الاشتراطات العامة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بالمحافظات  .

-عقوبة مخالفة القانون غرامة من 20 ال 50 ألف جنيها أو حبس .

-اختصار الدورة  المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة .

-تبسيط الإجراءات الرخصة والتعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص.

 - إصدار الترخيص خلال 90 يوماً إذا استوفى الاشتراطات.

- منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

 -استحداث نظام الترخيص بالإخطار  في 65 نشاطا .

 -تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً.

-إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

انفوجراف قانون المحال العامة وزارة التنمية المحلية الاشتراطات العامة بقانون المحال مخالفة القانون

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