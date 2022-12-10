أخفاها داخل الجاكيت.. ضبط راكب يهرب مستلزمات طبية في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان اخفاها داخل جاكيت.

فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شعبان مأمور الجمرك لم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، الا انه تلاحظ ل إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ انتفاخ الجاكيت الذي يرتديه الراكب، فطلب منه وضعه للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ لمامور الجمرك اجسام متكررة.

قام أحمد ابو بكر مدير الجمرك بتكليف احمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش الجاكيت يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان اخفاهم الراكب بلاصق داخل الجاكيت بلغ عددها 100 عبوة بلاستيكية بداخلهم قطع معدنية مقاسات واشكال مختلفة خاصة بزراعة الأسنان و 12 كيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان أيضا.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.